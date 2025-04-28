ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке произошло столкновение пропалестинских и произраильских протестующих
в Бруклине произошли столкновения между группами пропалестинских и произраильских протестующих. Изначально протест был организован у синагоги, где должен был выступить израильский политик Итамар Бен Гвир, но позже мероприятие отменилось. Несмотря на присутствие полиции напряжение между двумя группами накалилось, что привело к столкновениям и арестам. #США #НьюЙорк #Бруклин #столкновения #полиция #протестующие #Израиль #Палестина
боодол / Others
28 апреля 2025 г.
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