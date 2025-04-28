Пакистан сосредотачивает военную технику у границы с Индией

Пакистан стягивает военную технику к границе с Индией, в том числе гаубицы, танки и авиацию. Это происходит на фоне эскалации после убийства боевиками «Кашмирского сопротивления» 26 туристов в Кашмире 22 апреля. Исламабад закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а Нью-Дели приостановила соглашение 1960 года, которое регулирует совместное использование воды из реки Инд и ее притоков. Также страны обменялись огнем через свою де-факто границу в Кашмире после четырех лет относительного спокойствия. #Пакистан #Индия #эскалация #военнаятехника #гаубицы #танки #авиация #конфликт