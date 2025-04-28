В результате атаки США по Сане погибли почти 70 человек

Йеменские хуситы заявили, что в результате авиаударов США погибли по меньшей мере 68 человек, еще около 100 получили ранения. Один из ударов пришелся по тюрьме, где содержались нелегальные мигранты из Эфиопии и других африканских стран. США признали, что нанесли более 800 ударов по Сане в рамках операции «Rough Rider» («Суровый всадник») против повстанцев. #Йемен #США #хуситы #тюрьма #авиаудар #атака #жертвы