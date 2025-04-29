ПОЛИТИКА
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Секунды после удара израильского дрона по мирным жителям Газы
Израильский беспилотник нанёс удар по центру города Газа — там, где ещё мгновение назад кипела мирная жизнь. Взрыв унёс жизни как минимум 12 человек, включая детей. По данным медиков и местных СМИ, это один из самых кровопролитных дней за последнее время: всего за сутки в результате израильских атак по всему сектору Газа погибли не менее 71 человека. #газа #палестина #израиль
птбь / Others
29 апреля 2025 г.
Истории
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