Секунды после удара израильского дрона по мирным жителям Газы

Израильский беспилотник нанёс удар по центру города Газа — там, где ещё мгновение назад кипела мирная жизнь. Взрыв унёс жизни как минимум 12 человек, включая детей. По данным медиков и местных СМИ, это один из самых кровопролитных дней за последнее время: всего за сутки в результате израильских атак по всему сектору Газа погибли не менее 71 человека. #газа #палестина #израиль