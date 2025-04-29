Президент Эрдоган призвал Пакистан и Индию к немедленной деэскалации

Анкара призывает к немедленной деэскалации напряжённости между Пакистаном и Индией, чтобы не допустить перерастания конфликта в полномасштабный кризис. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Комментируя недавнюю перестрелку на линии контроля в Кашмире, Эрдоган подчеркнул важность сближения между двумя южноазиатскими державами и призвал стороны к диалогу и мирному разрешению противоречий. #эрдоган #пакистан #индия