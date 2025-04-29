ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган призвал Пакистан и Индию к немедленной деэскалации
Анкара призывает к немедленной деэскалации напряжённости между Пакистаном и Индией, чтобы не допустить перерастания конфликта в полномасштабный кризис. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Комментируя недавнюю перестрелку на линии контроля в Кашмире, Эрдоган подчеркнул важность сближения между двумя южноазиатскими державами и призвал стороны к диалогу и мирному разрешению противоречий. #эрдоган #пакистан #индия
вабпть / Others
29 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us