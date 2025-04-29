Как с дрона выглядит место взрыва в иранском порту Бендер-Аббаса

Кадры с дронов показали масштаб разрушений в порту Бендер-Аббас после мощного взрыва, прогремевшего в субботу. По данным иранских СМИ, число погибших возросло как минимум до 65 человек, несколько тысяч получили ранения. Взрыв произошёл в секторе Шахид Раджаи — крупнейшем контейнерном терминале страны. Ударной волной выбило окна на расстоянии нескольких километров, с морских контейнеров сорвало металлические обшивки, а товары внутри получили серьёзные повреждения. Инцидент произошёл на фоне третьего раунда переговоров по ядерной программе между Ираном и США, проходивших в Омане. Причины взрыва пока официально не названы. #иран #взрыв