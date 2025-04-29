В Канаде перед выборами потребовали прекратить поддержку Израиля

В Торонто активисты движения «Голос за Палестину» выступили с жёсткой критикой правительства Канады и потребовали от кандидатов на выборах в парламент занять чёткую позицию по Палестине. Организаторы кампании призывали избирателей голосовать за тех, кто поддержит эмбарго на поставки оружия Израилю, осудит оккупацию и обеспечит финансирование гуманитарной помощи. По словам соучредительницы движения Дании Маджид, уже более 330 кандидатов от четырёх основных партий поддержали платформу. Акции прошли у штабов кандидатов, которых активисты обвиняют в молчаливом соучастии в геноциде. #канада #палестина #газа #протест