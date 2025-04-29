ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Дмитрий Медведев: новые члены НАТО являются потенциальными целями для Москвы
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что новые члены НАТО теперь являются потенциальными целями для Москвы и могут подвергнуться ответным ударам, включая применение ядерного оружия. Также зампред Совбеза РФ сказал, что ни одна страна, вступившая в Североатлантический альянс, не укрепила свою безопасность #Россия #РФ #Москва #НАТО #Медведев #угрозы #безопасность #ядерноеоружие
Дмитрий Медведев: новые члены НАТО являются потенциальными целями для Москвы / Others
29 апреля 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us