Дмитрий Медведев: новые члены НАТО являются потенциальными целями для Москвы

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что новые члены НАТО теперь являются потенциальными целями для Москвы и могут подвергнуться ответным ударам, включая применение ядерного оружия. Также зампред Совбеза РФ сказал, что ни одна страна, вступившая в Североатлантический альянс, не укрепила свою безопасность #Россия #РФ #Москва #НАТО #Медведев #угрозы #безопасность #ядерноеоружие