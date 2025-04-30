Дональд Трамп анонсировал «большой прекрасный закон»

Во время митинга, посвящённого 100 дням со дня избрания президентом США, Дональд Трамп анонсировал инициативу под названием «Один большой прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill). По его словам, законопроект станет крупнейшим в истории США и включит масштабные налоговые послабления, сокращение госрегулирования, укрепление военного превосходства и экономия более $1 трлн за счет устранения неэффективных бюджетных трат. Трамп пообещал ликвидировать инфляцию и увеличить доходы среднестатистической семьи минимум на $5000. #трамп #сша #налоги