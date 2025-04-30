ПОЛИТИКА
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Авария с участием нескольких авто спровоцировала затор на ключевой магистрали Баку
ДТП на одной из ключевых магистралей Баку, ведущей в международный аэропорт Гейдар Алиев, спровоцировало пробку протяженностью почти километр. Жертв и пострадавших в аварии нет. По информации дорожно-транспортной службы, столкновение стало причиной часового затора в направлении центра города. Аккуратное вождение – залог безопасности на дороге, заявили в Главном управлении дорожной полиции Азербайджана. #Баку #Азербайджан #ДТП #авария #пробка #затор
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30 апреля 2025 г.
Истории
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