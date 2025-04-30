Авария с участием нескольких авто спровоцировала затор на ключевой магистрали Баку

ДТП на одной из ключевых магистралей Баку, ведущей в международный аэропорт Гейдар Алиев, спровоцировало пробку протяженностью почти километр. Жертв и пострадавших в аварии нет. По информации дорожно-транспортной службы, столкновение стало причиной часового затора в направлении центра города. Аккуратное вождение – залог безопасности на дороге, заявили в Главном управлении дорожной полиции Азербайджана. #Баку #Азербайджан #ДТП #авария #пробка #затор