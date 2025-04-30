БАПОР: блокада Газы убивает детей, пожилых людей и самых уязвимых

Блокада Газы — это тихий убийца, заявила директор по связям с общественностью агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), поскольку Израиль со 2 марта полностью прекратил поставки гуманитарной помощи для 2,3 млн жителей сектора. Состояние жителей Газы ухудшается. С начала 2025 года в Газе было выявлено около 10 000 случаев недоедания среди детей, в том числе 1 600 случаев острого недоедания, говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. #Газа #Палестина #блокада #голод #БАПОР #ООН #Израиль