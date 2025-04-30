Фарес Аль-Сауд стал первым канадским депутатом палестинского происхождения

В Канаде впервые в парламент избрали депутата палестинского происхождения. 25-летний Фарес аль-Сауд родился в Монреале, его родители — выходцы из Наблуса и Яффы. В интервью TRT World он заявил, что хочет представлять интересы палестинцев, добиваться признания Государства Палестина и действовать не только как палестинец, но и как канадец, которому небезразлична справедливость. #канада #палестина #палестинец #депутат