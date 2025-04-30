ПОЛИТИКА
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Фарес Аль-Сауд стал первым канадским депутатом палестинского происхождения
В Канаде впервые в парламент избрали депутата палестинского происхождения. 25-летний Фарес аль-Сауд родился в Монреале, его родители — выходцы из Наблуса и Яффы. В интервью TRT World он заявил, что хочет представлять интересы палестинцев, добиваться признания Государства Палестина и действовать не только как палестинец, но и как канадец, которому небезразлична справедливость. #канада #палестина #палестинец #депутат
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30 апреля 2025 г.
Истории
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