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Лесные пожары охватили Израиль и оккупированную часть Палестины
Крупнейший в истории Израиля пожар охватил страну и оккупированные территории Палестины. Спасатели эвакуируют население и борются со стихией. Однако засушливый климат и сильный ветер способствует быстрому распространению огня. В Израиле отменены все мероприятия, включая главный государственный праздник — День независимости. #Газа #Палестина #пожар #Израиль #лесныепожары #спасатели
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1 мая 2025 г.
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