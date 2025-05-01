Лесные пожары охватили Израиль и оккупированную часть Палестины

Крупнейший в истории Израиля пожар охватил страну и оккупированные территории Палестины. Спасатели эвакуируют население и борются со стихией. Однако засушливый климат и сильный ветер способствует быстрому распространению огня. В Израиле отменены все мероприятия, включая главный государственный праздник — День независимости. #Газа #Палестина #пожар #Израиль #лесныепожары #спасатели