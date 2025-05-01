Лидеры Meta и RJC сделали противоречивые заявления на саммите по еврейской политике

Джордана Катлер, руководитель отдела политики Meta по Израилю и еврейской диаспоре, и Норм Коулман, председатель Республиканской еврейской коалиции (RJC) и бывший сенатор США, сделали противоречивые заявления на международном политическом саммите Jewish News Syndicate. Катлер заявила о борьбе Meta со стереотипами в отношении сионистов, а Коулман рассказал о «власти евреев» в технологических корпорациях. #США #Кудс #альКудс #Иерусалим #META #RJC #евреи