ПОЛИТИКА
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Лидеры Meta и RJC сделали противоречивые заявления на саммите по еврейской политике
Джордана Катлер, руководитель отдела политики Meta по Израилю и еврейской диаспоре, и Норм Коулман, председатель Республиканской еврейской коалиции (RJC) и бывший сенатор США, сделали противоречивые заявления на международном политическом саммите Jewish News Syndicate. Катлер заявила о борьбе Meta со стереотипами в отношении сионистов, а Коулман рассказал о «власти евреев» в технологических корпорациях. #США #Кудс #альКудс #Иерусалим #META #RJC #евреи
вытбт / Others
1 мая 2025 г.
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