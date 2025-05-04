ПОЛИТИКА
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Волонтерам не позволили приблизиться к направляющемуся в Газу подбитому судну
Волонтерам запретили доставить продовольствие экипажу судна Conscience (Совесть), направлявшегося в Газу и атакованного беспилотниками 2 мая вблизи средиземноморского острова Мальта. МИД Турции сообщил, что на борту есть граждане Турецкой Республики. Мальтийское правительство проинформировало, что буксир, оказавшийся поблизости, оказал помощь в тушении пожара, однако экипаж по-прежнему остается на корабле, который стоит на якоре в открытом море. Международная неправительственная организация «Флотилия свободы» обвинила в атаке Израиль, но МИД Израиля отказался от комментариев. #Газа #Палестина #Израиль #Conscience #Мальта #гумпомощь #волонтеры
Волонтерам не позволили приблизиться к направляющемуся в Газу подбитому судну / Others
4 мая 2025 г.
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