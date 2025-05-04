Раненный во время израильской атаки по Газе заложник критикует Нетаньяху

Вооружённое крыло ХАМАС — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало видео с израильским заложником Максимом Геркиным, раненным в Газе. На кадрах он с окровавленными бинтами на голове и руке. Геркин говорит на иврите, что получил ранения в результате израильской бомбардировки, и критикует правительство Нетаньяху за провал в освобождении заложников. По словам ХАМАС, Геркина — у которого мать и дочь имеют российское гражданство — планировали освободить на втором этапе договорённостей, однако Израиль нарушил перемирие, и он остался в плену. #Газа #Палестина #Израиль #заложник #Нетаньяху #Геркин #ХАМАС