ПОЛИТИКА
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Младенец погиб в результате израильского авиаудара по палатке для перемещенных палестинцев
Четырёхмесячный палестинец Хасан Томан погиб в результате израильского авиаудара по палатке его семьи в Хан-Юнусе, на юге Газы. Медики пытались реанимировать ребёнка в больнице «Насер», но спасти его не удалось. #Газа #Палестина #Израиль #авиаудар #ХанЮнус #младенец #Насер
Младенец погиб в результате израильского авиаудара по палатке для перемещенных палестинцев / Others
4 мая 2025 г.
Истории
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