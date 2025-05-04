Младенец погиб в результате израильского авиаудара по палатке для перемещенных палестинцев

Четырёхмесячный палестинец Хасан Томан погиб в результате израильского авиаудара по палатке его семьи в Хан-Юнусе, на юге Газы. Медики пытались реанимировать ребёнка в больнице «Насер», но спасти его не удалось. #Газа #Палестина #Израиль #авиаудар #ХанЮнус #младенец #Насер