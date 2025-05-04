Гордость Турции в небе

Эксклюзив на TRT на русском! На фестивале ТЕХНОФЕСТ в Лефкоше президент Эрдоган объявил о вхождении Турции в тройку мировых лидеров по разработке беспилотников. От легендарного TB2, уже доказавшего эффективность в реальных боях, до сверхзвукового KIZILELMA, который обещает превзойти американский F-35! Смотрите эксклюзивные кадры новейших турецких БПЛА, которые меняют будущее авиации и геополитический баланс региона. #ТЕХНОФЕСТ #Турция #Эрдоган #БПЛА #KIZILELMA #TB2