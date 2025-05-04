4 мая 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Аэропорт Тель-Авива возобновил работу после ракетной атаки хуситов
Аэропорт Бен-Гурион под Тель-Авивом возобновил работу после ракетной атаки, организованной хуситами из Йемена. После попадания ракеты вблизи воздушной гавани полёты были временно приостановлены. По данным Управления аэропортов Израиля (IAA), Бен-Гурион ежедневно обслуживает около 422 международных рейсов и 66 200 пассажиров. #ТельАвив #Аэропорт #БенГурион #Израиль #хуситы #ракета
Аэропорт Тель-Авива возобновил работу после ракетной атаки хуситов / Others
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