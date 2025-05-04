Аэропорт Тель-Авива возобновил работу после ракетной атаки хуситов

Аэропорт Бен-Гурион под Тель-Авивом возобновил работу после ракетной атаки, организованной хуситами из Йемена. После попадания ракеты вблизи воздушной гавани полёты были временно приостановлены. По данным Управления аэропортов Израиля (IAA), Бен-Гурион ежедневно обслуживает около 422 международных рейсов и 66 200 пассажиров. #ТельАвив #Аэропорт #БенГурион #Израиль #хуситы #ракета