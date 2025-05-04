Организатор TEKNOFEST — о роли фестиваля для нового поколения

Каждый новый TEKNOFEST укрепляет наше единство и продвигает турецкую эпоху, заявила Эльван Кузуджу Хыдыр, председатель правления Фонда T3 — организатора фестиваля авиации, космонавтики и технологий. В интервью TRT она рассказала о миссии фестиваля — вдохновлять молодёжь, развивать научно-технологическую экосистему и связывать молодых умов с передовыми отраслями на TEKNOFEST 2025 в Лефкоше. #TEKNOFEST #ТРСК #Лефкоша #Т3 #новоепоколение #вдохновление