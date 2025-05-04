ПОЛИТИКА
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Организатор TEKNOFEST — о роли фестиваля для нового поколения
Каждый новый TEKNOFEST укрепляет наше единство и продвигает турецкую эпоху, заявила Эльван Кузуджу Хыдыр, председатель правления Фонда T3 — организатора фестиваля авиации, космонавтики и технологий. В интервью TRT она рассказала о миссии фестиваля — вдохновлять молодёжь, развивать научно-технологическую экосистему и связывать молодых умов с передовыми отраслями на TEKNOFEST 2025 в Лефкоше. #TEKNOFEST #ТРСК #Лефкоша #Т3 #новоепоколение #вдохновление
Организатор TEKNOFEST — о роли фестиваля для нового поколения / Others
4 мая 2025 г.
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