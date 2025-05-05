ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские военные напали на пожилую палестинку и похитили её
Израильские силы напали на Хаджу Хассан Алиан — пожилую женщину из Рафаха. После избиения её увезли на военную базу, где в течение долгого времени допрашивали. После освобождения женщину эвакуировали из Рафаха в Европейскую больницу для оказания медицинской помощи. #Рафах #Газа #Палестина #Израиль #военные #пожилаяженщина
Израильские военные напали на пожилую палестинку и похитили её / Others
5 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us