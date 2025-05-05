Израильские военные напали на пожилую палестинку и похитили её

Израильские силы напали на Хаджу Хассан Алиан — пожилую женщину из Рафаха. После избиения её увезли на военную базу, где в течение долгого времени допрашивали. После освобождения женщину эвакуировали из Рафаха в Европейскую больницу для оказания медицинской помощи. #Рафах #Газа #Палестина #Израиль #военные #пожилаяженщина