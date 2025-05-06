Израиль ударил по позициям хуситов в Йемене

Израильские истребители сбросили около 50 бомб на йеменский порт Ходейда и цементный завод возле города Баджель. По меньшей мере 21 человек получил ранения. В Израиле назвали это ответом на ракетный удар хуситов по аэропорту Тель-Авива 4 мая. Израильские военные утверждают, что порт Ходейда использовался для доставки иранского оружия, а цементный завод служил прикрытием для строительства туннелей и военной инфраструктуры хуситов. #хуситы #йемен #израиль