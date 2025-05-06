ПОЛИТИКА
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В Аль-Кудсе (Иерусалим) израильтяне вышли на протест против политики Нетаньяху
В Аль-Кудсе (Иерусалим) произошли столкновения между израильскими демонстрантами и полицией. Протестующие вышли на улицы против политики правительства Нетаньяху и его действий в Газе. По данным израильского 12 канала, шествие дошло до здания Кнессета, где протестующих силой вытесняли с проезжей части. Участники акций обвиняют правительство в провале переговоров по освобождению заложников, насильственной мобилизации резервистов. #иерусалим #нетаньяху #протест
вбаьтп / Others
6 мая 2025 г.
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