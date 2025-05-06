Израильские поселенцы уничтожили десятки оливковых деревьев в Рамалле

Израильские поселенцы вырубили около 100 оливковых деревьев, принадлежащих палестинским фермерам в деревне Турмус-Айя к северу от Рамаллы. По словам местных жителей, нападение произошло при поддержке израильской армии. С начала войны в Газе израильская армия и поселенцы убили почти 960 палестинцев и ранили свыше 7 000 на Западном берегу. В июле 2024 года Международный суд ООН признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной и потребовал эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. #оливковоедерево #израиль #палестина