ПОЛИТИКА
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Израильские поселенцы уничтожили десятки оливковых деревьев в Рамалле
Израильские поселенцы вырубили около 100 оливковых деревьев, принадлежащих палестинским фермерам в деревне Турмус-Айя к северу от Рамаллы. По словам местных жителей, нападение произошло при поддержке израильской армии. С начала войны в Газе израильская армия и поселенцы убили почти 960 палестинцев и ранили свыше 7 000 на Западном берегу. В июле 2024 года Международный суд ООН признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной и потребовал эвакуации всех поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. #оливковоедерево #израиль #палестина
бьатп / Others
6 мая 2025 г.
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