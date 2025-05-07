Израильские войска два раза за день атаковали школу в Газе

Военные Израиля дважды за день атаковали школу в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа, где укрывались семьи перемещённых палестинцев. В результате первого авиаудара погибло 20 человек, а ещё девять человек погибли спустя несколько часов в результате второго удара, сообщают местные органы здравоохранения. #Палестина #Газа #АльБурейдж #школа #Израиль #палестинцы #погибшие #нападение