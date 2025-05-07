ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильские войска два раза за день атаковали школу в Газе
Военные Израиля дважды за день атаковали школу в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа, где укрывались семьи перемещённых палестинцев. В результате первого авиаудара погибло 20 человек, а ещё девять человек погибли спустя несколько часов в результате второго удара, сообщают местные органы здравоохранения. #Палестина #Газа #АльБурейдж #школа #Израиль #палестинцы #погибшие #нападение
ьывть / Others
7 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us