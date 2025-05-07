Новый БПЛА Bayraktar TB2T-AI побил свой собственный рекорд высоты

Турецкий боевой БПЛА Bayraktar TB2T-AI поднялся на высоту 37 096 футов (около 11,3 км), преодолев свой собственный рекорд 30 318 футов (9,24 км). Турбодвигатель и передовые системы искусственного интеллекта позволяют беспилотнику быстро (300 км/ч) и эффективно находить и устранять цели, ориентироваться на местности, используя визуальную навигацию с привязкой к местности в самых сложных условиях радиоэлектронной борьбы и самостоятельно просчитывать траекторию полета в нештатных ситуациях. #Турция #оборонпром #БПЛА #Bayraktar #Baykar #TB2TAI