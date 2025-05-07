Жилые дома и мечеть повреждены в результате обстрела через границу в Кашмире

Десятки жилых домов и мечеть оказались разрушенными в Кашмире после обстрелов. Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана 7 мая. В ответ Исламабад заявил о сбитии пяти индийских самолетов и пообещал жесткий ответ. Это самое серьезное вооруженное столкновение между двумя ядерными державами за последние более чем 20 лет. #Индия #Пакистан