ПОЛИТИКА
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Жилые дома и мечеть повреждены в результате обстрела через границу в Кашмире
Десятки жилых домов и мечеть оказались разрушенными в Кашмире после обстрелов. Индия нанесла ракетные удары по территории Пакистана 7 мая. В ответ Исламабад заявил о сбитии пяти индийских самолетов и пообещал жесткий ответ. Это самое серьезное вооруженное столкновение между двумя ядерными державами за последние более чем 20 лет. #Индия #Пакистан
Десятки жилых домов и мечеть оказались разрушенными в Кашмире после обстрелов / Others
7 мая 2025 г.
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