ПОЛИТИКА
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США: между позициями россиян и украинцев огромная пропасть
Россия и Украина должны выработать базовые принципы для начала прямого диалога. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Москва выдвинула ряд условий для завершения конфликта, которые Вашингтон считает чрезмерными. Однако Вэнс отметил, что не видит поводов для пессимизма и считает, что Россия заинтересована в разрешении ситуации. #Россия #Украина
США: между позициями россиян и украинцев огромная пропасть / Others
7 мая 2025 г.
Истории
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