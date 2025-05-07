США: между позициями россиян и украинцев огромная пропасть

Россия и Украина должны выработать базовые принципы для начала прямого диалога. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, Москва выдвинула ряд условий для завершения конфликта, которые Вашингтон считает чрезмерными. Однако Вэнс отметил, что не видит поводов для пессимизма и считает, что Россия заинтересована в разрешении ситуации. #Россия #Украина