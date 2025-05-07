ПОЛИТИКА
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К чему приведет нападение Индии на Пакистан? Возможна ли ядерная война?
Нападение Индии на Пакистан представляет собой крайне тревожную эскалацию конфликта, которая может привести к войне двух ядерных держав, заявляют эксперты. Почему Индия нанесла удар по Пакистану? Исламабад начал ответные атаки — чем может закончиться этот конфликт, и возможно ли применение ядерного оружия? Подробнее — в нашем видео #Индия #Пакистан
Нападение Индии на Пакистан / Others
7 мая 2025 г.
Истории
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