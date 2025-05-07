К чему приведет нападение Индии на Пакистан? Возможна ли ядерная война?

Нападение Индии на Пакистан представляет собой крайне тревожную эскалацию конфликта, которая может привести к войне двух ядерных держав, заявляют эксперты. Почему Индия нанесла удар по Пакистану? Исламабад начал ответные атаки — чем может закончиться этот конфликт, и возможно ли применение ядерного оружия? Подробнее — в нашем видео #Индия #Пакистан