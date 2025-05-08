Тысячи пакистанцев вышли на улицы в знак протеста против нападения Индии

Сотни пакистанцев вышли на улицы известных городов - Исламабада, Карачи, Пешавара, Лахора и Хайдарабада - в знак протеста против «необоснованных» ракетных ударов индийской армии, в результате которых погиб по меньшей мере 31 мирный житель и еще 57 получили ранения. Индия утверждает, что по меньшей мере 12 человек были убиты после ответных ударов Пакистана вдоль линии контроля в управляемом Индией Кашмире. #Пакистан #Индия #Кашмир #протесты #нападения #протест