ПОЛИТИКА
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Тысячи пакистанцев вышли на улицы в знак протеста против нападения Индии
Сотни пакистанцев вышли на улицы известных городов - Исламабада, Карачи, Пешавара, Лахора и Хайдарабада - в знак протеста против «необоснованных» ракетных ударов индийской армии, в результате которых погиб по меньшей мере 31 мирный житель и еще 57 получили ранения. Индия утверждает, что по меньшей мере 12 человек были убиты после ответных ударов Пакистана вдоль линии контроля в управляемом Индией Кашмире. #Пакистан #Индия #Кашмир #протесты #нападения #протест
баьпюьв / Others
8 мая 2025 г.
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