Нетаньяху: в Газе может быть жив 21 израильтянин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль располагает подтвержденной информацией о том, что 21 из 59 заложников, удерживаемых в Газе, живы. Судьба еще троих — под вопросом. Остальные, по предварительным данным, погибли. Между тем внутри страны усиливается давление на израильское правительство. Семьи похищенных жестко критикуют Нетаньяху за бездействие и требуют приостановки военной операции #нетаньяху #заложники #израиль #газа #хамас