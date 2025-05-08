ПОЛИТИКА
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Расследование дела о групповом изнасиловании палестинского заключенного израильскими солдатами
Новое расследование, показанное по израильскому каналу Kan 11, дела против нескольких израильских солдат, совершивших групповое изнасилование палестинского заключенного в июле 2024 года, вновь подняло серьезные вопросы о Force 100, подразделении, ответственном за охрану палестинских заключенных. #Израиль #заключенный #изнасилование #Kan11 #Force100
баьбюв / Others
8 мая 2025 г.
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