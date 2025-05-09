ПОЛИТИКА
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Момент, как Путин приветствует северокорейских военных на параде Победы
Момент, как Владимир Путин приветствует северокорейских военных на параде Победы в Москве. Президент РФ лично подошел и пообщался с каждым представителем армии КНДР. Напомним, ранее в Украине заявляли, что на стороне России в зоне боевых действий воюет от 12 до 15 тысяч северокорейских военнослужащих, включая бойцов элитных подразделений. Первые сообщения об их участии появились в январе 2025 года, когда ВСУ сообщили о взятии в плен двух солдат из КНДР. #путин #парад #9мая #москва #кндр
бтьва / Others
9 мая 2025 г.
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