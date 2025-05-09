Момент, как Путин приветствует северокорейских военных на параде Победы

Момент, как Владимир Путин приветствует северокорейских военных на параде Победы в Москве. Президент РФ лично подошел и пообщался с каждым представителем армии КНДР. Напомним, ранее в Украине заявляли, что на стороне России в зоне боевых действий воюет от 12 до 15 тысяч северокорейских военнослужащих, включая бойцов элитных подразделений. Первые сообщения об их участии появились в январе 2025 года, когда ВСУ сообщили о взятии в плен двух солдат из КНДР. #путин #парад #9мая #москва #кндр