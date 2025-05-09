ПОЛИТИКА
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Пакистан отверг обвинения Индии в нанесении ударов по военным объектам в Кашмире
Пакистанская армия опровергла обвинения со стороны Индии о якобы нанесении ударов с применением беспилотников и ракет по военным объектам в Кашмире. В Исламабаде считают, что Нью-Дели пытается за счет фейков дестабилизировать обстановку в регионе. Ранее власти Индии заявили, что зафиксировали атаки на 15 военных объектов на своей территории, обвинив в этом Пакистан. #пакистан #индия #фейки #кашмир
бьавтьб / Others
9 мая 2025 г.
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