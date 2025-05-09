Пакистан отверг обвинения Индии в нанесении ударов по военным объектам в Кашмире

Пакистанская армия опровергла обвинения со стороны Индии о якобы нанесении ударов с применением беспилотников и ракет по военным объектам в Кашмире. В Исламабаде считают, что Нью-Дели пытается за счет фейков дестабилизировать обстановку в регионе. Ранее власти Индии заявили, что зафиксировали атаки на 15 военных объектов на своей территории, обвинив в этом Пакистан. #пакистан #индия #фейки #кашмир