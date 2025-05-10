NEXT forum в Стамбуле собрал молодых лидеров в разных отраслях со всего мира

Международный молодежный форум NEXT от TRT собрал в Стамбуле лидеров мнений и ведущих специалистов из разных отраслей. В рамках панелей и лекций участники делились опытом, знаниями и достижениями для создания более совершенного и стабильного будущего. #Турция #Стамбул #NEXT #NEXTforum #TRTWorldForum #молодежь #форум #панели #семинары #лекции #обсуждение