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Президент России предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле
Россия предлагает Украине возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что турецкие власти неоднократно предлагали провести подобные переговоры на своей территории и Путин намерен попросить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать их. #Россия #Украина #Турция #Стамбул #переговоры #Эрдоган #война #Путин
Президент России предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле / Others
11 мая 2025 г.
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