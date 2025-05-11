Президент России предложил Украине прямые переговоры в Стамбуле

Россия предлагает Украине возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что турецкие власти неоднократно предлагали провести подобные переговоры на своей территории и Путин намерен попросить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать их. #Россия #Украина #Турция #Стамбул #переговоры #Эрдоган #война #Путин