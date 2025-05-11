Министр иностранных дел Индии объявил про соглашение с Пакистаном о прекращении огня

Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри объявил, что они согласились прекратить все военные действия в ответ на предложение Пакистана. Организация Объединенных Наций и страны по всему миру, включая Бангладеш, Катар, Турцию и Великобританию, приветствовали прекращение огня, достигнутое при посредничестве более 30 стран. Несмотря на несколько заявлений сторон о нарушении режима прекращения огня, перемирие сохраняется. #Пакистан #Индия #перемирие #мир #переговоры