ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция успешно испытала отечественную ракету ATMACA
Турецкие ВМС в рамках учений Seawolf-II/2025 (Морской волк) впервые испытали противокорабельную ракету ATMACA (Ястреб) отечественной разработки с борта TCG Martı (Чайка). Изобретение компании Roketsan это всепогодная, дальнобойная, высокоточная противокорабельная крылатая ракета с дальностью полета более 200 километров. Она оснащена системой активного радиолокационного самонаведения и турбореактивным двигателем KTJ-3200. #Турция #ATMACA #ракета #испытания #оборонпром #Roketsan
Турция успешно испытала отечественную ракету ATMACA / Others
11 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us