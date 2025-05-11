11 мая 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Турция успешно испытала отечественную ракету ATMACA
Турецкие ВМС в рамках учений Seawolf-II/2025 (Морской волк) впервые испытали противокорабельную ракету ATMACA (Ястреб) отечественной разработки с борта TCG Martı (Чайка). Изобретение компании Roketsan это всепогодная, дальнобойная, высокоточная противокорабельная крылатая ракета с дальностью полета более 200 километров. Она оснащена системой активного радиолокационного самонаведения и турбореактивным двигателем KTJ-3200. #Турция #ATMACA #ракета #испытания #оборонпром #Roketsan
Турция успешно испытала отечественную ракету ATMACA / Others
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