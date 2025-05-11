Роттердамский мемориал чтит память погибших в Газе медработников

Сотни людей собрались в Роттердаме на трогательную акцию, в ходе которой 1 400 пар белой обуви были выставлены на площади в память о медицинских работниках, погибших во время израильских атак на Газу. Мероприятие, организованное фондом «Врачи за Газу», собрало врачей, медсестер, студентов-медиков и правозащитников со всей Голландии и за ее пределами. Участники почтили память погибших медицинских работников, зачитав вслух их имена, отдавая дань уважения тем, кто погиб в результате продолжающейся израильской атаки. #Газа #Палестина #Нидерланды #Роттердам #мемориал #акцияпамяти #медики