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Роттердамский мемориал чтит память погибших в Газе медработников
Сотни людей собрались в Роттердаме на трогательную акцию, в ходе которой 1 400 пар белой обуви были выставлены на площади в память о медицинских работниках, погибших во время израильских атак на Газу. Мероприятие, организованное фондом «Врачи за Газу», собрало врачей, медсестер, студентов-медиков и правозащитников со всей Голландии и за ее пределами. Участники почтили память погибших медицинских работников, зачитав вслух их имена, отдавая дань уважения тем, кто погиб в результате продолжающейся израильской атаки. #Газа #Палестина #Нидерланды #Роттердам #мемориал #акцияпамяти #медики
Роттердамский мемориал чтит память погибших в Газе медработников / Others
11 мая 2025 г.
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