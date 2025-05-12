ПОЛИТИКА
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Зеленский едет на переговоры в Стамбул: мы готовы к любым форматам
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча, по его словам, может состояться уже в ближайший четверг, 15 мая, в Стамбуле. Киев также ожидает, что Москва согласится на «полное и длительное» прекращение огня, начиная с понедельника, 12 мая. Ранее президент России заявил о готовности к переговорам с Киевом без предварительных условий. В Москве также подтвердили возможность проведения встречи в Турции. #зеленский #стамбул #переговоры #путин
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12 мая 2025 г.
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