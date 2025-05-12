Ультраправые индусы разгромили пекарню индийского владельца из-за названия

В Хайдарабаде сторонники ультраправой партии «Бхаратия Джаната» устроили погром в индийской пекарне. Их возмутило название заведения — Karachi Bakery. Пекарня существует с 1953 года и была основана Ханчандом Рамнани — индуистом, который бежал из пакистанского Карачи во время раздела Британской Индии в 1947 году. Радикалы обвинили его в непатриотичности и потребовали заменить название. #индия #пакистан #карачи #пекарня