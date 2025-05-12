ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ультраправые индусы разгромили пекарню индийского владельца из-за названия
В Хайдарабаде сторонники ультраправой партии «Бхаратия Джаната» устроили погром в индийской пекарне. Их возмутило название заведения — Karachi Bakery. Пекарня существует с 1953 года и была основана Ханчандом Рамнани — индуистом, который бежал из пакистанского Карачи во время раздела Британской Индии в 1947 году. Радикалы обвинили его в непатриотичности и потребовали заменить название. #индия #пакистан #карачи #пекарня
ваьбтьт / Others
12 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us