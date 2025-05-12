Врачи из Нидерландов: каждый день ситуация в Газе ухудшается

Врач из Нидерландов рассказал об условиях работы в Газе. По его словам, он работает по 15 часов в день, почти не ест и отдает свою еду палестинцам. В больнице Аль-Шифа продолжают работать медики из Австралии, Нидерландов и Ирландии. Они прибыли в эксклав по гуманитарной миссии. Врачи живут прямо в разрушенном здании и варят себе кофе на маленькой плитке.