ПОЛИТИКА
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Врачи из Нидерландов: каждый день ситуация в Газе ухудшается
Врач из Нидерландов рассказал об условиях работы в Газе. По его словам, он работает по 15 часов в день, почти не ест и отдает свою еду палестинцам. В больнице Аль-Шифа продолжают работать медики из Австралии, Нидерландов и Ирландии. Они прибыли в эксклав по гуманитарной миссии. Врачи живут прямо в разрушенном здании и варят себе кофе на маленькой плитке.
Title Врачи из Нидерландов: каждый день ситуация в Газе ухудшается / Others
12 мая 2025 г.
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