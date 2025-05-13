Зеленский: я благодарен президенту Турции за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению прямых и предметных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его официальных соцсетях. По его словам, в течение дня он провел ряд дипломатических контактов, в частности, телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он поблагодарил президента Турции за поддержку и готовность организовать встречу в Стамбуле. #зеленский #турция #стамбул #россия #украина #переговоры