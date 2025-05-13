ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский: я благодарен президенту Турции за поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению прямых и предметных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его официальных соцсетях. По его словам, в течение дня он провел ряд дипломатических контактов, в частности, телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он поблагодарил президента Турции за поддержку и готовность организовать встречу в Стамбуле. #зеленский #турция #стамбул #россия #украина #переговоры
вьать / Others
13 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us