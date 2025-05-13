ПОЛИТИКА
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Израильский удар по больнице в Газе: погиб палестинский журналист
В секторе Газа в результате израильского авиаудара по больничному комплексу Ан-Наср в Хан-Юнусе погиб палестинский журналист. Трагедия произошла 12 мая. Хассан Эслайех находился на лечении после предыдущего ранения. Ранее 7 апреля он получил тяжелые травмы, когда израильская авиация атаковала пресс-шатер на территории этой же больницы. Тогда погибли трое его коллег. Спустя месяц, находясь на больничной койке, он стал жертвой повторного удара. Гибель журналиста вызвала широкий резонанс в социальных сетях. #израиль #палестина #газа #журналист
тьиьт / Others
13 мая 2025 г.
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