Израильский удар по больнице в Газе: погиб палестинский журналист

В секторе Газа в результате израильского авиаудара по больничному комплексу Ан-Наср в Хан-Юнусе погиб палестинский журналист. Трагедия произошла 12 мая. Хассан Эслайех находился на лечении после предыдущего ранения. Ранее 7 апреля он получил тяжелые травмы, когда израильская авиация атаковала пресс-шатер на территории этой же больницы. Тогда погибли трое его коллег. Спустя месяц, находясь на больничной койке, он стал жертвой повторного удара. Гибель журналиста вызвала широкий резонанс в социальных сетях. #израиль #палестина #газа #журналист