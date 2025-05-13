Трамп обвинил власти ЮАР в «геноциде» белых африканеров

Дональд Трамп обвинил власти Южной Африки в «геноциде» белых африканеров и предоставил статус беженцев 59 южноафриканцам, признав их жертвами расовой дискриминации. Он пригрозил бойкотировать саммит G20 в ЮАР, если ситуация не изменится. В ответ президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал это вмешательством во внутренние дела страны. Официальная статистика показывает, что большинство жертв убийств в ЮАР — молодые черные мужчины в городах. Белые, составляющие лишь 7,3% населения, по-прежнему имеют значительно более высокий доход и владеют около двух третей всей сельскохозяйственной земли страны. #трамп #юар #геноцид #дискриминация