ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Трамп обвинил власти ЮАР в «геноциде» белых африканеров
Дональд Трамп обвинил власти Южной Африки в «геноциде» белых африканеров и предоставил статус беженцев 59 южноафриканцам, признав их жертвами расовой дискриминации. Он пригрозил бойкотировать саммит G20 в ЮАР, если ситуация не изменится. В ответ президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал это вмешательством во внутренние дела страны. Официальная статистика показывает, что большинство жертв убийств в ЮАР — молодые черные мужчины в городах. Белые, составляющие лишь 7,3% населения, по-прежнему имеют значительно более высокий доход и владеют около двух третей всей сельскохозяйственной земли страны. #трамп #юар #геноцид #дискриминация
бтьпьб / Others
13 мая 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us