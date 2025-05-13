На Западном берегу почтили память медиков, погибших в секторе Газа

На оккупированном Западном берегу Палестины прошла символическая траурная процессия в честь медиков и сотрудников гуманитарных миссий, погибших в результате израильских ударов по сектору Газа. По данным организаторов, с октября 2023 года в эксклаве убиты более 1 400 представителей медицинских и гуманитарных служб. Многие из них погибли при исполнении своих профессиональных обязанностей, спасая жизни под обстрелами. #западныйберег #медики #палестина #израиль #газа