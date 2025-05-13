ПОЛИТИКА
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10 самых странных законов мира, в которые сложно поверить
В этом видео вы узнаете о 10 реально существующих, но невероятно странных законах, которые до сих пор действуют в разных странах мира. Почему в Японии нельзя иметь талию больше нормы? Зачем в Италии запретили умирать? Что стало причиной запрета жвачки в Сингапуре? #странныезаконы #законымира #интересныефакты #документалка #закон #факты #невероятно #страннонофакт #юмор #путешествия #trt #trtнарусском
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13 мая 2025 г.
Истории
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