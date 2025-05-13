Пять дней без воды: как беженцы из Судана выживали в ливийской пустыне

Смертельная жара и пять дней без воды. Около 30 суданских беженцев, в том числе женщины и дети, были спасены ливийскими экстренными службами после того, как провели пять дней без воды в пустыне в районе Вади Хавар на юге страны. По данным местных властей, группа беженцев направлялась через территорию Ливии, когда их транспортное средство вышло из строя в отдалённой части пустыни. Из-за отсутствия питьевой воды пострадавшие были вынуждены использовать для выживания собственную урину. #судан #жара #пустыня #вода