ПОЛИТИКА
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Трамп осыпал комплиментами Саудовскую Аравию и наследного принца Мухаммеда бин Салмана
Президент Дональд Трамп назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана «невероятным человеком» в своем первом обращении в ходе поездки по Ближнему Востоку. Он щедро осыпал комплиментами Салмана и его семью, назвал отношения между США и Саудовской Аравией «основой безопасности и процветания». #Трамп #принц #СаудовскаяАравия #Эр-Рияд #наследныйпринц #комплименты #похвала
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14 мая 2025 г.
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