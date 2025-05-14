Трамп осыпал комплиментами Саудовскую Аравию и наследного принца Мухаммеда бин Салмана

Президент Дональд Трамп назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана «невероятным человеком» в своем первом обращении в ходе поездки по Ближнему Востоку. Он щедро осыпал комплиментами Салмана и его семью, назвал отношения между США и Саудовской Аравией «основой безопасности и процветания». #Трамп #принц #СаудовскаяАравия #Эр-Рияд #наследныйпринц #комплименты #похвала