ПОЛИТИКА
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Немецкий бизнес извинился за нацистов
Крупнейшие немецкие компании — включая Adidas, BMW и Volkswagen — впервые официально признали сотрудничество с Третьим Рейхом и принесли извинения. Однако историки раскритиковали заявление за обтекаемость: фирмы предпочли не упоминать «принудительный труд» и «концлагеря». Почему немецкий бизнес до сих пор избегает разговоров на эту тему, а некоторые компании и вовсе отрицают связи с нацистами — разбирался TRT на русском. #германия #нацисты #третьирейх #концлагерь #гитлер
ьтиить / Others
14 мая 2025 г.
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