Немецкий бизнес извинился за нацистов

Крупнейшие немецкие компании — включая Adidas, BMW и Volkswagen — впервые официально признали сотрудничество с Третьим Рейхом и принесли извинения. Однако историки раскритиковали заявление за обтекаемость: фирмы предпочли не упоминать «принудительный труд» и «концлагеря». Почему немецкий бизнес до сих пор избегает разговоров на эту тему, а некоторые компании и вовсе отрицают связи с нацистами — разбирался TRT на русском. #германия #нацисты #третьирейх #концлагерь #гитлер